Neueröffnung an der Poststraße : Burger-Lokal Five Guys hat in Bonn eröffnet

War am Dienstag der Erste, der sich einen Burger gesichert hat: Benedict Vandamme. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Bonn ist seit diesem Dienstag um ein Burgerlokal reicher: An der Poststraße hat am Vormittag eine Filiale der Burger-Kette Five Guys eröffnet. Es ist die 17. Filiale des Lokals in Deutschland.

Ein Vater und seine vier Söhne gründeten 1986 in Virginia in den USA einen Burger-Laden. Der Name "Five Guys" lag nahe. Heute betreibt das Unternehmen 1700 Filialen weltweit. Die 17. deutsche Filiale hat am Dienstag in Bonn an der Poststraße im neuen Geschäftshaus von Urban Soul ihre Türen geöffnet.

Der große Andrang blieb zunächst aus. Erst ab der Mittagszeit reihte sich eine Schlange Hungriger vor dem Eingang, wo entsprechend der Corona-Regeln die Daten der Kunden notiert werden und ein Händedesinfektionsgerät bereitsteht.

Deutschlandchef Jörg Gilcher und sein Pressesprecher Sebastian Vonderau heißen die Gäste in dem Lokal mit 100 Plätzen an dem Eröffnungstag persönlich willkommen. Unter ihnen war auch Benedict Vondamme. Der 27-Jährige hat bereits um 8 Uhr vor der Tür gestanden und gut drei Stunden auf die Eröffnung gewartet. "Ich bin ein Fan von Five Guys", sagt der 27-Jährige, der erwartungsvoll vor seinen dampfenden Pommes und seinem Burger sitzt. "Wir bereiten alles frisch zu", sagt Gilcher und zeigt auf die Kartoffelsäcke, die vor der Bestelltheke liegen. "Das ist keine Dekoration." Sämtliche Hamburger können sich die Gäste individuell zubereiten lassen. Rund 50 Beschäftigte arbeiten in dem neuen Burgerladen, so Gilcher, die Hälfte davon ist fest angestellt.