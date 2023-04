Burschenschaft in der Bonner Südstadt Farbanschlag aufs Raczek-Haus

Auf das Verbindungshaus der umstrittenen Alten Breslauer Burschenschaft der Raczeks ist erneut ein Farbanschlag verübt worden. Unbekannte bewarfen die Fassade des Gebäudes in der Johannes-Henry-Straße in der Bonner Südstadt mit einem Beutel schwarzer Farbe. Der Polizei lag dazu am Freitag noch keine Strafanzeige vor. Erst am 3. Februar war der Polizei ein ähnlicher Vorfall am selben Gebäude gemeldet worden, berichtet Polizeisprecher Simon Rott. Die Burschenschaft selbst ließ eine Anfrage des GA unbeantwortet.