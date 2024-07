Trotz Kühlsystem der SWB Bonner Fahrgäste beschweren sich über zu heiße Busse und Bahnen

Carolina Heeg pendelt jeden Tag von Bonn nach Köln zur Arbeit. Ihr Weg beginnt mit einem Bus der Stadtwerke Bonn (SWB) am Basketsring im Stadtbezirk Hardtberg. An heißen Tagen, wie sie aktuell in Bonn immer wieder vorkommen, werde die Fahrt zu einer echten Herausforderung. „Es ist immer heiß im Bus, und die Klimaanlage ist eigentlich immer aus“, sagt Heeg. Ihre Erfahrung mit den Bussen der Linie 608, 609 und dem Schnellbus (SB) 69 beschreibt sie als „voll und stinkend“.