Busbahnhof in Bonn 36-Jähriger nach Streit durch Messerstich verletzt

Am Busbahnhof in der Bonner Innenstadt ist am späten Mittwochabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.50 Uhr alarmiert und in den Bereich Wesselstraße/Maximilianstraße gerufen. Vor Ort entdeckten die Polizisten einen verletzten 36-Jährigen.