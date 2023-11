Nach Unfall in Bonn Stadtwerke entfernen weitere Unterstände am Busbahnhof

Bei der Begutachtung des beschädigten Pützerpilzes an Bussteig B2 konnten altersbedingte Roststellen am Fußpunkt des Mastes entdeckt werden, heißt es von der SWB. Daraufhin habe man sich entschieden, auch die anderen Pützerpilze in Augenschein zu nehmen. Die Unterstände an den Bussteigen A2 und A3 wurden am Freitag abgebaut. Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, führe die SWB nach eigenen Angaben zudem Sicherungsmaßnahmen an den Bussteigen B1 und B2 durch.