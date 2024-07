Zwei Verletzte in Bonn Neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Messerstecher vom Kaiserplatz

Einen Tag nach der Messerattacke am Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn, die eine Mordkommission eingerichtet haben, am Mittwoch mitteilten, sollen sich der Tatverdächtige und die beiden Opfer, die sich nach GA-Informationen in der Bonner Drogenszene bewegen, nicht gekannt haben. Der mutmaßliche Angreifer schweigt zu den Vorwürfen. Unterdessen geht die Polizei neue Wege im Kampf gegen Waffengewalt: Nach Dortmunder Vorbild will sie unter anderem bekannten Gewalttätern das Tragen von Messern verbieten.