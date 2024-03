Neugestaltung des ZOB Detailplanung zum Busbahnhof in Bonn kann beginnen

Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die den verschiedenen Fraktionen missfallen. Der Ratsfraktionschef der Linken, Michael Faber, nannte den vorliegenden Vorschlag „einen Kompromiss“, dem seine Fraktion unter einer Voraussetzung zustimme. Die Stadt und der Architekt sollen in den weiteren Planungsschritten prüfen, wie an der Maximilianstraße bis zur Straße Am Hauptbahnhof eine durchgehende Gehwegbreite von mindestens drei Metern zu gewährleisten ist. Der Umgang mit den Fußgängern ist auch für CDU, FDP und BBB ein wichtiger Kritikpunkt. Der Entwurf sieht nämlich in Fahrtrichtung vom Kaiserplatz bis zum Hauptbahnhof einen Radweg vor, der den Busbahnhof zur Innenstadt hin durchgehend umgibt. Auch der Fuß e.V. hatte von einer solchen Führung abgeraten, weil Konflikte zwischen Fußgängern auf dem Weg zum Busbahnhof und Radfahrern zu befürchten seien. Marcel Schmitt (BBB) sieht in den Plänen „die erkennbare Handschrift von Radlobbyisten“.