Umbaupläne aus rund 40 Jahren Was alles schon am Bonner Busbahnhof geplant war

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) scheint nicht gerade zu den Glanzstücken Bonns zu zählen: So bezeichnet die Polizei ihn als „einsatzintensivste Örtlichkeit in der Bonner Innenstadt“; er ist bekannt für die zentrale Drogen-Szene der Stadt. In den vergangenen Monaten mussten zudem die Unterstände an den Haltebuchten der Busse abgebaut werden, da sie instabil waren. Doch es soll sich etwas tun: Die lange geplante Umgestaltung des ZOB soll voraussichtlich 2026 beginnen.