Polizei sucht Zeugen : Unbekannter verletzt Busfahrer am Bonner Hauptbahnhof

Bonn Am Bonner Hauptbahnhof hat am Montagnachmittag ein bislang Unbekannter einen Busfahrer angegriffen und verletzt. Dem Angriff vorausgegangen war ein Streit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein bislang Unbekannter hat am Montagnachmittag einen Busfahrer am Bonner Hauptbahnhof angegriffen und verletzt. Der 61-jährige Fahrer der Linie 604 erlitt dabei Verletzungen an den Schienbeinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.