Unterstand wurde entfernt Lkw rammt Überdachung am Busbahnhof in Bonn

Am Donnerstag hat ein Lkw-Fahrer den Unterstand am Bussteig B2 am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bonn gerammt. Wie die Stadtwerke Bonn mitteilen, fuhr der Lkw verbotenerweise durch den Busbahnhof. Der Unterstand wurde schwer beschädigt und musste abgebaut werden.