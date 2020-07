Baugebiet an der Kölnstraße : Bauprojekt in Buschdorf gerät ins Stocken

Bauprojekt in Buschdorf gerät ins Stocken

Baugebiet an der Kölnstraße

BUSCHDORF. Das Bauprojekt an der Ecke Kölnstraße und Otto-Hahn-Straße in Bonn-Buschdorf ist ins Stocken geraten. Strittig ist die Größe des Discounters auf dem Areal.

Der Bonner Immobilienentwickler, die Terrana Bodeninvest, plant an der Ecke Kölnstraße/Otto-Hahn-Straße in Buschdorf seit Jahren den Bau von 80 Wohnungen, Arztpraxen sowie einen Lebensmittelmarkt zur Nahversorgung und einen Drogeriemarkt. Einen Zielbeschluss für einen Bebauungsplan hat die Politik längst gefasst.

Vor zwei Jahren gab es politischen Streit unter den Fraktionen um die Zahl der oberirdischen Parkplätze. Er konnte beigelegt werden. Nun tauchen neue Probleme auf: Die Kölner Bezirksregierung teilte mit, es habe im Februar ein Treffen mit Bonn und der angrenzenden Stadt Bornheim gegeben, in der es vor allem um die Planung eines 1600 Quadratmeter großen Vollsortimenters und eines 800 Quadratmeter großen Drogeriefachmarkts gegangen sei. Behördensprecher Dirk Schneemann erklärte dazu: „Vorhaben dieser Größe müssen nach den landesplanerischen und städtebaulichen Regelungen in einem Zentralen Versorgungsbereich (ZVB) liegen. Die Vorhaben befinden sich nach dem bestehenden Zentrenkonzept der Stadt Bonn nicht in einem solchen Versorgungsbereich.“