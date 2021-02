300 Wohnungen geplant : In Buschdorf sollen höhere Wohnhäuser entstehen

Buschdorf Die Stadt will Baugebiet am Buschdorfer Ortsrand neu ausschreiben. Die CDU warnt vor einer stärkeren Verdichtung um jeden Preis.

Planungsexperte Rolf Beu von den Grünen begründete den Wandel der Ausschreibungsziele wie folgt: „Der Bebauungsplan stammte in seinen Grundzügen noch aus einer längst vergangenen Zeit.“ Damals seien Klimawandel und dessen Folgen sowie der Umgang mit der Ressource Boden noch kein vorrangiges Thema in der Breite der Stadtgesellschaft gewesen. „Hochwertiger und sozialer, mehrgeschossiger Wohnungsbau“ müsse zwingend Vorrang bekommen. Angelika Esch von der SPD und Holger Schmidt von den Linken sind der Auffassung, der Neuanfang sei geboten gewesen, um das Projekt über eine noch zu gründende Stadtentwicklungsgesellschaft verwirklichen zu können. Schmidt: „Der Stopp der Ausschreibung bietet die Chance, die falsche Verkaufsentscheidung für dieses städtische Gelände zu korrigieren und an die zukünftige Bebauung in stärkerem Maß soziale, ökologische und gestalterische Kriterien anzulegen.“ CDU-Fraktionschef Guido Déus und Schäfer erkennen durchaus Verbesserungspotenzial in den alten vorliegenden Plänen, die aber nach ihrer Ansicht keine Neuausschreibung erforderlich machten: „Wir warnen eindringlich davor, massiv von den ursprünglichen Planungen, nämlich einem verträglichen Verhältnis von Ein- und Mehrfamilienhäusern, abzuweichen.“ Eine Verdichtung zur „Käfighaltung“, so Schäfer, sollte nicht stattfinden, das Negativbeispiel in direkter Nachbarschaft in Neu-Tannenbusch nicht als Blaupause dienen. Außerdem sollten im Rosenfeld auch Freiräume offen gehalten werden für die Erhaltung von Frischluftzufuhr.