Blitzer und Parkverstöße Hier werden in Bonn die meisten Tempo- und Parksünder erwischt

Interaktiv | Bonn · Tempo- und Parksünder in Bonn haben im vergangenen Jahr 13,6 Millionen Euro an Bußgeldern in die Bonner Stadtkasse eingezahlt - und damit doppelt so viel wie vor Corona. Der GA zeigt, wo in Bonn die meisten Knöllchen ausgestellt werden.

02.09.2024 , 05:00 Uhr

Ein mobiler Blitzer an der Reuterstraße: Die Zahl der Verstöße hat im vergangenen Jahr zugenommen. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Von Andreas Dyck Redakteur Online