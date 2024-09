Bustouren in Deutschland und Europa Beim Preis-Check der Stadtrundfahrten liegt Bonn im Mittelfeld

Sei es die Karlsbrücke in Prag, die Sagrada Família in Barcelona oder der Mailänder Dom. Die großen Städte Europas sind Hochburgen der Kultur und Architektur und stets einen Besuch wert. Wer sich auf einen mehrtägigen Städtetrip begeben möchte, um den eigenen Horizont zu erweitern oder sich von historischen Bauten inspirieren zu lassen, muss dafür also nicht erst um den halben Globus fliegen. Eine beliebte Methode, um sich ohne ausdauernden Spaziergang einen ersten Eindruck von den beliebtesten Kulissen zu verschaffen, ist eine Stadtrundfahrt.