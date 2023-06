BWI in Meckenheim digitalisiert das Militär So kämpft die Bundeswehr der Zukunft

Wenn es nach Brigadegeneral Fleischmann geht, zieht die Bundeswehr bald mit Schneebällen in die Schlacht. Zumindest sieht es so aus. Der hochrangige Soldat, der im Verteidigungsministerium arbeitet, hält gerade einen modernen Sensor in der Hand. MITA heißt das neue System, die Abkürzung für Military Internet Of Things für taktische Aufklärung, das Grenzüberwachung, ob in der Kaserne oder im Gefecht, und Lagebilder der Bundeswehr revolutionieren soll.