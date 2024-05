Camp am Bonner Hofgarten Pro-palästinensische Gruppe protestiert gegen Uni-Veranstaltung

Bisher gab es keine gravierenden Vorfälle in dem Camp, die der Polizei bekannt wären, so ein Behördensprecher. In den vergangenen Tagen soll dort aber ein Spruchband mit der Aufschrift „From the sea to the river“ zu sehen gewesen sein. Da dieser Satz – wenn auch meist in etwas anderer Wortstellung – indirekt das Existenzrecht des Staates Israel in Frage stellt, ist er bei Demonstrationen und Kundgebungen strikt verboten. Die Uni hat der Polizei Meldung gemacht. Nach bisherigem Stand ist das Zeltlager bis Donnerstag angekündigt.