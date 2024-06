Fernsehserie „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ Camper-Ehepaar aus Bonn wird bei RTL2 zum Kult

Wieso sind sie mittlerweile so beliebt? „Weil wir authentisch sind und uns nicht verstellen“, sagt Nicole Fingerhuth, die in Bonn als Hausmeisterin arbeitet. „Wir wissen alle, dass diese Freundschaft sehr wertvoll ist. Wir gehen respektvoll miteinander um und präsentieren uns vor der Kamera so, wie wir sind“, beschreibt sie. So sei allen – den Freunden und dem Fernsehteam – bekannt, dass sie ein „Morgenmuffel“ sei. „Das respektieren alle und lassen mir morgens meine Ruhe.“ Gerade erst sind die Bonner vom aktuellen Dreh aus Bella Italia ins Rheinland zurückgekehrt, in den nächsten Wochen geht es noch einmal zurück auf den Marina di Venezia.