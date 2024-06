Fernsehserie „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ Camper-Ehepaar aus Bonn wird bei RTL2 zum Kult

Die Sache mit den Badelatschen ist endlich ausdiskutiert. „Mehr als vier Paar nehm‘ ich nicht mehr mit“, lacht Sascha Fingerhuth (51). Sehr zur Freude von Ehefrau Nicole. Denn offenbar haben nicht nur Frauen ein Schuhproblem. Dabei ist die Schlappen-Auswahl des Bonner Kraftfahrers wirklich beachtlich. Mehr als 30 Paare liegen mittlerweile zu Hause in Tannenbusch im Schrank. In allen Farben und Designs. Selbst ein beeindruckendes Unikat ist darunter: Weiße, mit blutroten Pailletten besetzte Plastikschuhe. Hinter dem Rücken des 51-Jährigen, aber vor den Augen von Tausenden Fernsehzuschauer wurden diese Latschen einst kreiert. Ihre Camper-Freunde Jacky und Micha sowie Bianca und Horst haben dieses Designermodell gestaltet. „Die Schuhe sind so besonders, dass sie nicht getragen, sondern nur ausgestellt werden“, sagt Sascha Fingerhuth.