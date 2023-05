Campus Poppelsdorf Neues Laborgebäude als „wichtiges Zeichen für den Wissenschaftsstandort Bonn“

Neubauten, Teilumzüge, Sanierungen: An den Standorten der Universität Bonn ist aktuell viel in Bewegung. Mit einem Richtfest haben sich die Bauherren, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB), am Dienstagvormittag bei den Handwerkern für die Arbeiten am sogenannten Rotationsgebäude auf dem Campus Poppelsdorf bedankt. Das Labor- und Seminargebäude heißt so, weil es künftig von wechselnden Instituten genutzt werden soll. Eine weitere Besonderheit betonte Gabriele Willems, Geschäftsführerin des BLB NRW bei ihrer Dankesrede: „Mit der Modulbauweise sind wir einfach insgesamt sehr flexibel.“