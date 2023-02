Fälle auf Uni-Campus häufen sich : Unbekannte zerstechen in Poppelsdorf Fahrradreifen

Rund um den Uni-Campus Poppelsdorf werden in letzter Zeit häufiger Fälle zerstochener Fahrradreifen zur Anzeige gebracht. Foto: Jan-Oliver Nickel

Bonn Auf dem Campus in Poppelsdorf haben Unbekannte in den vergangenen Monaten immer wieder Fahrradreifen zerstochen. Wie reagieren die Studenten? Und was unternimmt die Polizei?