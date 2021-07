Beschluss der Bezirksvertretung : Campus Poppelsdorf wird Fahrradzone

Bonn In Poppelsdorf soll rund um den Unicampus eine Fahrradzone enstehen. Das hat die Bezirksvertretung Bonn beschlossen. Radfahrer hätten dort dann Vorrang. Für die Stadt ist es ein Pilotprojekt. In Bremen entstand vor einem Jahr die erste Fahrradzone Deutschlands.

Bonns Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall wies am Ende darauf hin, dass es gerade einen historischen Moment gegeben habe. Kurz zuvor war die Bezirksvertretung (BV) einem Bürgerantrag gefolgt und hatte einstimmig beschlossen, dass um den Campus der Uni in Poppelsdorf eine Fahrradzone entstehen soll. „Es ist das erste Mal, dass Herr Fahrenholtz (parteilos) für eine Fahrradstraße gestimmt hat“, sagte Reeh-Schall.

Antragstellerin Valeska Decker war in der BV, um noch mal für ihr Anliegen zu werben. Die 34-Jährige promoviert an der Uni und kennt den Campus gut. Sie sei früher selbst mit dem Auto zur Uni gefahren. Auf vielen der kleinen Straßen sei es sehr eng, wenn Autos und Fahrräder dort unterwegs sind. „Ich finde, wo es möglich ist, sollte man dort dem Fahrrad den Vorzug geben“, sagt sie am Tag nach der BV am Telefon.