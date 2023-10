Direkt am Münster Das bietet die Caritas-Beratungsstelle in der Bonner Innenstadt

Im Caritas-Portal erhalten Besucher zum einen Unterstützung bei Tätigkeiten, die sie allein herausfordern, etwa beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Terminvereinbarung bei Behörden. Zum anderen helfen die Mitarbeiter bei der Weitervermittlung an konkrete Hilfsangebote, aber auch an die allgemeine Sozialberatung beim Bonner Caritasverband. „Wir sind froh, hier an so einem zentralen Ort ein ganz niedrigschwelliges und unbürokratisches Angebot zu starten, in der Hoffnung, dadurch neuen Zugang zu vielfältigen Angeboten, Diensten und Informationen schaffen zu können“, betont Laura Krebs, Leiterin der Allgemeinen Sozialberatung.