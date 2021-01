Veranstaltungen in Bonn und Köln : Macher von BonnLive planen Autokonzerte zu Karneval

Bonn/Köln Trotz der Corona-Pandemie sollen Bonner Jecken in dieser Session Karneval feiernkönnen: Die Macher von BonnLive laden ab dem 29. Januar zu den Carnevalskonzerten ein, die Besucher in ihren Autos erleben können.

Am Konzept ändert sich nichts, nur die Veranstaltungsorte sind andere: In Bonn ist es das alte Miesengelände in Dottendorf, auf dem es zuletzt ein Autokino gab, in Köln der Parkplatz am Südstadtion. Insgesamt finden rund 300 Autos in Köln, in Bonn sogar bis zu 400 Fahrzeuge auf der Fläche Platz. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, kann die beliebten Plätze in der ersten Reihe ergattern. „Um auch eine gute Sicht in den hinteren Reihen zu garantieren, werden LED-Leinwände aufgestellt“, erklärt Mitveranstalter Julian Reininger von der fünfdrei Eventagentur. Der Ton wird über das Radio übertragen. Außerdem können sich die Gäste in ein Zoom-Meeting einwählen und damit auf Wunsch selbst auf der Leinwand erscheinen. „Nur Hupen ist strikt verboten“, sagt Reininger, weil das die Nachbarn in den Wohngebieten und die Konzertatmosphäre störe. Auch auf dem geschlossenen Gelände gilt die Corona-Schutzverordnung: Das Fahrzeug darf man nur für den Toilettengang verlassen. Die Jecken dürfen mit einem Haushalt und einer weiteren Person anreisen. Damit nicht die ganze Zeit der Motor laufen muss, rät Reininger zu dicken Socken und Mütze. „Am besten ist es natürlich, wenn man auch direkt kostümiert kommt.“ Vor Ort werden Speisen und Getränke verkauft.