Bonnerin schreibt Kinderbuch über das Coronavirus : Carolinas abenteuerliche Reise um die Welt

Bad Godesberg In ihrem Kinderbuch „Von Viren und Menschen“ erklärt Inge Brendler Schülern das Coronavirus – nicht belehrend, sondern erzählerisch. Sie hat den richtigen Ton gefunden, denn viele Grundschüler sind begeistert.

Carolina ist ein klitzekleines Virus. Eines Tages landet es zufällig im Körper eines Menschen und fühlt sich dort sehr wohl. Später muss Carolina mit Entsetzen feststellen, dass sie die Menschen krank macht. Mit ihrem neuen Kinderbuch „Von Viren und Menschen – Carolinas Reise um die Welt“ erklärt die Bonner Autorin Inge Brendler Grundschülern das neuartige Coronavirus. „Ich bin selbst Mutter von zwei Kindern und mir fehlte es an kindgerechter Aufarbeitung und kindgerechten Erklärungsversuchen zu Corona, also habe ich mir die Geschichte ausgedacht“, sagt Brendler.

Die Idee zum Buch sei ihr gekommen, als ihre Kinder im Frühjahr die Welt nicht mehr verstanden. „Sie haben mich gefragt, was hier los ist und warum sie nicht mehr in den Kindergarten dürfen“, erinnert sich die Autorin. Viele Kinder seien von einem Tag auf den anderen nur noch belehrt worden, die Erklärungsversuche seien aber oft gescheitert, weil die Erwachsenen selbst nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten, so Brendler. „Den Kindern wurde gesagt, Abstand halten, Hände waschen und nicht husten. Solche Schutzmaßnahmen kommen in der Geschichte nicht vor.“ Und das aus gutem Grund, denn mit ihrem Buch will Brendler den Schülern die Angst vor der Pandemie nehmen.