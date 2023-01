Carsharing in Bonn : Die App goFlux kommt bei Bonnern gut an

Die App goFlux kommt bei Bonnern gut an

Carsharing in Bonn

Bonn Seit August gibt es goFlux in Bonn. SWB-Abo Inhaberinnen und Inhaber können die Carsharing-App kostenfrei nutzen. Die ersten Monate waren erfolgreich für die beteiligten Unternehmen.

Wer beispielsweise jeden Tag aus Köln zum Arbeiten nach Bonn fährt, kann das in der App eintragen. Andere Pendlerinnen und Pendler, die den gleichen oder einen ähnlichen Weg haben, können dann in der App anfragen, ob der oder die Fahrerin sie mitnimmt. Dafür erhält der Fahrer für die ersten 13 Kilometer pauschal zwei Euro, ab dem 14. Kilometer 0,15 Cent pro Kilometer.

„Wir müssen alle Optionen nutzen, die dazu führen, dass weniger Autos in der Stadt unterwegs sind“, sagte Dörner bei der Vorstellung des Angebots im August. Am 20. Dezember fanden laut Daten von goFlux bereits 1320 Fahrgemeinschaften in Bonn statt. Täglich kämen im Schnitt 17 neue Fahrten hinzu.