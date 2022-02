Nach Kritik von Linkspartei, SPD und Volt : CDU für Videobeobachtung durch die Bonner Polizei

Mit einem Kameraturm beobachtet die Bonner Polizei öffentliche Plätze. Sie laufen aber nicht permanent, sondern nur, wenn ein Beamter sie bedient. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Debatte um die Videobeobachtung durch die Kameratürme der Bonner Polizei sagt Christos Katzidis (CDU), dass sie in anderen europäischen Großstädten üblich sei. Die Grünen wollen sich „konstruktiv-kritisch“ einbringen.

Nachdem die Ratsfraktionen von Linken, SPD und Volt Kritik an der Videobeobachtung der Bonner Polizei geübt haben (der GA berichtete), äußert sich nun der Bonner Landtagsabgeordnete Christos Katzidis (CDU). Demnach hat er kein Verständnis für die Argumente der Kritiker, die unter anderem den fehlenden Nachweis für eine Reduzierung der Kriminalität anführen.

„Videobeobachtung im öffentlichen Raum ist Standard in fast jeder größeren internationalen Stadt in Europa. Darüber gibt es im Ausland auch überhaupt keine Diskussionen, da die positiven Effekte überwiegen. Neben einer Steigerung des Sicherheitsempfindens können insbesondere auch Straftaten objektiv und beweissicher aufgeklärt werden“, sagt Katzidis, der auch innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist. Er führt zudem an, dass die NRW-SPD sich in dieser Woche erst für eine Videobeobachtung an Bahnhöfen stark gemacht habe. „Darüber hinaus hat die SPD-Fraktion bereits 2018 unserer Erweiterung des Polizeigesetzes im Landtag zugestimmt, bei der wir die Möglichkeiten, von denen die Bonner Polizei jetzt Gebrauch macht, entsprechend erweitert haben“, so Katzidis.

Viele Leserbriefe zum Thema

Auch die GA-Leser bewegt die Diskussion über die Kameratürme, die seit einigen Monaten immer wieder an verschiedenen Orten stehen. In Leserbriefen schreiben sie beispielsweise: „Wer sich korrekt verhält, hat weder etwas zu verbergen noch etwas zu befürchten.“ Ein anderer Leser führt an: „Eine Videoüberwachung soll im digitalen Zeitalter unserem Schutz dienen, und es ist doch absurd, da von den Anfängen eines Überwachungsstaates zu sprechen.“

Grüne sind „konstruktiv-kritisch“

Die Grünen-Fraktion im Stadtrat begleitet die Videobeobachtung „konstruktiv-kritisch“, wie Fraktionsvorsitzender Tim Achtermeyer sagt. „Da es bisher zu den Effekten der mobilen Videoüberwachung noch kaum langfristige Studien gibt, haben unsere Mitglieder im Polizeibeirat eine Evaluation angeregt. Wir sind froh, dass der Beirat dem gefolgt ist und werden nach Vorlage der Daten im Dialog mit der Polizei über Nutzen und Erkenntnisse diskutieren.“ Zum Vorschlag von SPD, Linken und Volt, die Politik stärker einzubeziehen, sagt Achtermeyer, dass die Entscheidung nach der aktuellen Gesetzeslage ausschließlich beim Polizeipräsidenten liege. Aber: „Über mehr kommunale Partizipationsmöglichkeiten würde ich mich freuen und rege einer Diskussion auf Landesebene dazu an.“

Videobeobachtung ist keine Videoüberwachung

Wie ein Bonner Polizeisprecher erläutert, filmen die Kameratürme nicht rund um die Uhr und speichern das Videomaterial nicht langfristig, sondern sind nur funktionsfähig, wenn sie von Beamten bedient werden. Sie erhalten dann ein Livebild, das für zwei Wochen für die eventuelle Aufklärung gespeichert und danach gelöscht wird, sofern darauf nicht strafrechtliche Handlungen zu erkennen sind und die Filmsequenzen nicht als Beweismittel gelten.