Thema beim Landesparteitag CDU schlägt „Haus der Demokratie“ für das Palais Schaumburg vor

Die CDU Mittelrhein schlägt vor, dass leer stehende Palais Schaumburg in Bonn dauerhaft als „Haus der Demokratie“ zu nutzen. Das geht aus einem Antrag hervor, der am 28. September auf dem CDU-Landesparteitag in Münster diskutiert werden soll. Wie berichtet, hatte das Bundeskanzleramt das Palais Schaumburg Ende Juni mitten in den Sanierungsarbeiten als zweiten Dienstsitz aufgegeben. Zuständig für eine Nachnutzung und den Weiterbau ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima).