„Ich entschuldige mich für den Fehler" : Was ChatGPT über Bonn weiß - und was nicht

Bonn Die Software ChatGPT basiert auf künstlicher Intelligenz und verbucht ein rasantes Wachstum an Nutzern. Zu Recht? Mit Bonn kennt sich der Chatbot noch nicht allzu gut aus.

Ist ChatGPT die „bessere Suchmaschine“? Die amerikanische Software basiert auf künstlicher Intelligenz, die auf großen Mengen von Texten und Daten trainiert wurde, menschliche Sprache nachzuahmen. Seit Ende 2022 ist die Software öffentlich zugänglich, 100 Millionen Menschen im Monat nutzen sie. Nutzer können sich mit dem Bot in Chatform unterhalten, Fragen und Rückfragen stellen und ihn korrigieren. Was weiß der Bot über Bonn? Eine erste Unterhaltung gestaltet sich abenteuerlich.

Zum Einstieg eine einfache Frage. Wofür ist Bonn bekannt? „Bonn ist für mehrere Dinge bekannt“, führt der Bot sogleich aus. Darunter seien: Als Geburtsort von Ludwig von Beethoven, als die frühere westdeutsche Hauptstadt, das Zuhause mehrerer Universitäten und Forschungseinrichtungen und internationaler Organisationen. So weit, so gut.

Ob ChatGPT auch eine „lustige Anekdote“ über die Stadt wisse? Ja, natürlich: „In Deutschland gibt es einen berühmten Witz, der lautet: „Warum wurde Bonn nach dem Zweiten Weltkrieg zur Hauptstadt Westdeutschlands? Weil es die einzige Stadt war, die nicht bombardiert wurde.“ Dieser „berühmte Witz“ ist womöglich nicht so berühmt, wie der Bot behauptet. Auf den Einspruch, dass Bonn im Zweiten Weltkrieg auch bombardiert wurde, gibt ChatGPT auch schnell nach. „Ja, Sie haben Recht. Ich entschuldige mich für den Fehler in meiner vorherigen Antwort. Tatsächlich wurde Bonn im Zweiten Weltkrieg, wie viele Städte in Deutschland, stark bombardiert. Vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben.“

Ähnlich unsicher zeigt sich ChatGPT bei der Frage nach den beliebtesten, lebenswertesten Wohnvierteln der Bundesstadt. Er nennt fünf, die seiner Meinung nach in die Kategorie passen: Poppelsdorf, Endenich, Duisdorf, Tannenbusch und Sankt Augustin. Dass Letzteres nicht zu Bonn gehört, geschenkt. Und wie passt Tannenbusch in diese Auflistung – gibt es doch weitaus beliebtere Wohnviertel in der Stadt? Tannenbusch sei „eine Wohngegend mit starkem Gemeinschaftsgefühl, guten Schulen und einfachem Zugang zu Geschäften und Dienstleistungen“, meint ChatGPT.

Zum Ausgleich eine vermeintlich leichte Frage: Was ist das höchste Gebäude der Stadt? Die Antwort des Bots: Das World Conference Center Bonn (WCCB) sei mit circa 98 Metern das höchste Gebäude. „Aber der Post Tower ist höher!“ ChatGPT zeigt sich einsichtig: „Ja, Sie haben Recht. Der Post Tower in Bonn ist höher als das World Conference Center Bonn. Der Post Tower ist etwa 163 Meter hoch. Ich entschuldige mich für den Fehler in meiner vorherigen Antwort.“

Bei der Frage nach Tipps für jemanden, der zum ersten Mal die Stadt besuche, zeigt die Software jedoch solides Wissen. Beethoven-Haus, Poppelsdorfer Allee, das Münster, Alter Zoll, Rheinpromenade – alles durchaus unter den sehenswerten Orten. Auch weiß der Bot genau, welche berühmten Leute schon in der Stadt gelebt haben – Beethoven, Joschka Fischer, Robert Schumann, Gerd Ruge, Konrad Adenauer. Konrad Adenauer? Hat der nicht in Rhöndorf gewohnt? Der Bot korrigiert sich erneut. „Das Haus von Konrad Adenauer befindet sich in der Stadt Rhöndorf bei Bonn in Deutschland.“ Und: „Die Adresse von Konrad Adenauers Haus ist Konrad-Adenauer-Allee 1, 53173 Bonn.“ Diese Adresse existiert nicht. ChatGPT möchte Adenauer zudem anscheinend unbedingt in Bonn verorten. Auf Nachfrage hin erläutert er: „Entschuldigung, Sie haben Recht. Das Haus von Konrad Adenauer befindet sich in Rhöndorf, nicht Bonn, und die Adresse lautet Konrad-Adenauer-Allee 1, 53619 Rhöndorf.“ Auch wieder falsch.