Bonner Landtagsabgeordneter : Christos Katzidis soll Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein werden

Bonn Sein Amt als CDU-Kreisvorsitzender will der Politiker im Fall seiner Wahl zum Verbandschef vorzeitig zur Verfügung stellen. Im Hintergrund läuft sich in der Partei schon ein möglicher Nachfolger warm.

Der Bonner Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Christos Katzidis soll neuer Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) werden. Der Beirat des Verbandes hat den 52-Jährigen einstimmig für den ehrenamtlichen, aber prestigeträchtigen Posten nominiert, wie aus einer FVM-Mitteilung hervorgeht. Sofern der Verbandstag am 18. Juni in Hennef die Entscheidung bestätigt, folgt Katzidis auf Bernd Neuendorf. Dieser war im März zum DFB-Präsidenten gewählt worden und hatte sein Amt als FVM-Präsident niedergelegt.

Die Personalie hat Folgen für die Bonner CDU. Wenn Katzidis erwartungsgemäß zum Verbandspräsidenten gewählt wird, will er den Parteivorsitz auf einem Parteitag im Oktober vorzeitig zur Verfügung stellen. „Über die Übergangsregelung berät der Kreisvorstand in seiner Sitzung am 14. Juni“, sagte Katzidis am Mittwochabend nach einer Sitzung des CDU-Führungsgremiums. Die Präsidentschaft im FVM, dem siebtgrößten Landesverband im Deutschen Fußball-Bund, ist zeitaufwändig. Neben dieser Aufgabe ein zweites Ehrenamt wie den Parteivorsitz auszufüllen, sei schwierig, begründete Katzidis seinen Entschluss. Mit seinem Landtagsmandat sei die Präsidentschaft zu vereinbaren.