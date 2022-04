Verkehr in der Bonner Innenstadt : Markierungen für bessere Verkehrsführung auf dem Cityring

Am Bahnhof sollen künftig Piktogramme auf der Fahrbahn darauf hinweisen, wo es langgeht. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Stadt Bonn will dafür sorgen, dass die neue Wegeführung auf dem gekappten Cityring besser sichtbar wird. Schilder, Bodenmarkierungen und Piktogramme sollen es richten.

Die GA-Testfahrt am Mittwoch über den gekappten Cityring hat gezeigt, dass sich noch einiges verbessern lässt – auch wenn es mit den Staus nun etwas besser geworden ist. So kommt auch die Verwaltung zum Schluss, dass sich die neue Verkehrsführung in der Innenstadt in den vergangenen Tagen weiter etabliert habe.

So hat die Stadt – ebenfalls am Mittwoch vor Ort – Maßnahmen festgelegt, mit denen die Sichtbarkeit der neuen Wegeführung, besonders für ortsfremde Autofahrer, verbessert werden soll, so Vizesprecher Marc Hoffmann. Dies geschehe vor allem durch Piktogramme und Bodenmarkierungen auf der Fahrbahn an Stellen rund um den Busbahnhof. „Diese werden voraussichtlich im Laufe der Osterferien umgesetzt“, so Hoffmann.

Darüber hinaus wird mit engmaschigen Umleitungsschildern der Verkehr vor der Universität (Am Hof) über den Hauptbahnhof in Richtung Norden über eine Strecke ab der Straße Am Neutor über Am Hofgarten auf die Adenauerallee bis in Höhe Arndtstraße geführt. Dort kann gewendet werden, um aufgrund der Bauarbeiten im Koblenzer Tor die Umleitung am Rheinufer entlangzufahren.