Prozessbeginn am Bonner Landgericht : Angeklagter im Fall Claudia Otto bestreitet Tat

Bonn Prozessauftakt im Fall Claudio Otto: Am ersten Verhandlungstag hat der Angeklagte vor dem Landgericht Bonn die Tat bestritten.

Rund 35 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau aus dem nordrhein-westfälischen Lohmar hat am Donnerstag vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der Angeklagte - ein verurteilter Doppelmörder - soll 1987 die Gastwirtstochter Claudia Otto getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus Habgier in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge aus. Am ersten Verhandlungstag ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger die Vorwürfe bestreiten. „Mein Mandant möchte erklären, dass er die angeklagte Tat nicht begangen hat“, sagte der Anwalt.