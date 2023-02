Bonner Kopf Sanvila Heid : Coach, Autorin, Spitzensportlerin, Mutter, Ehrenamtlerin

Sanvila Heid macht alles mit Herz: Sie ist Mutter von drei kleinen Kindern, selbstständig als Persönlichkeits- und Mentaltrainerin, Buchautorin, Spitzensportlerin, Übungsleiterin sowie Mitglied in vielen Bonner Vereinen. „Was man mit ganzem Herzen und mit Liebe macht, das ist keine Last sondern Freude“, sagt sie. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Wachtbergerin Sanvila Heid ist eine echte Powerfrau: Mutter, Spitzensportlerin und Persönlichkeitstrainerin sind nur einige ihrer Tätigkeiten. Wie bekommt sie all das unter einen Hut?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Immenkeppel

Nein, auch der Tag von Sanvila Heid hat nicht mehr als 24 Stunden. Und ihr Terminkalender? Hat der wenigstens A3-Format. „Nein“, sagt die Wachtbergerin lachend. „Das ist alles nur eine Frage der Organisation. Mein Terminkalender unterscheidet sich nicht von anderen.“ Mutter von drei kleinen Kindern, selbstständig als Persönlichkeits- und Mentaltrainerin, Buchautorin, Spitzensportlerin, Übungsleiterin sowie Mitglied in vielen Bonner Vereinen. „Das geht schon“, wiegelt sie souverän ab. „Was man mit ganzem Herzen und mit Liebe macht, das ist keine Last sondern Freude.“ Daher hat sie auch noch Zeit, um im Sommer ein weiteres Ehrenamt zu übernehmen. Denn dann wird sie für ein Jahr als Präsidentin den Lions Club Bonn-Rheinaue leiten. Selbst diese weitere Verpflichtung bringt Sanvila Heid nicht aus der Ruhe. „Wer den Fokus auf das Positive in seinem Leben legt, der wird von allem nur das Allerbeste bekommen“, betont sie.

Geboren wurde sie in Belgrad. Wann? „Das ist doch egal“, sagt sie und macht ein Geheimnis aus ihrem Alter. „Die Seele hat kein Alter.“ Als Dreijährige kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland und lebte zunächst in Mainz. Mit dem Abschlusszeugnis der Schule in der Tasche ging sie nach Bonn, um beim Verkehrsservice der Stadtwerke eine Ausbildung zur Kauffrau zu machen. Im Rheinland fühlte sie sich sofort wohl. „Die Mentalität der Menschen, die rheinische Frohnatur und der Karneval haben mir sofort gefallen. Bonn wurde schnell meine neue Heimat.“

Doch die Tochter eines Mitarbeiters der Mainzer Kraftwerke und einer Krankenschwester wollte mehr und bildete sich weiter. Heute hat sie einen Master in BWL, ist unter anderem zertifizierte Gesundheitsmanagerin, Fachreferentin für Personalentwicklung sowie Präventionsberaterin. „Die Vermittlung von Wissen für Vitalität durch mentale und physische Gesundheit, die Fähigkeit der Resilienz zu erlernen, dafür lebe ich“, betont die Wachtbergerin. In jedem Leben gebe es schwierige Zeiten. „Dann ist es wichtig, sich auf das Positive zu fokussieren. Denn Energie folgt auf Aufmerksamkeit“, sagt Heid.

Die Familie steht immer an erster Stelle

Zwar steht ihre Familie stets an erster Stelle, doch für sie ist es genauso wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und die Liste der Vereine, in denen sie Mitglied ist, ist lang: Beim Internationaler Club la Redoute ist sie aktiv, bei den Rheinischen Landfrauen, beim Internationalen Zentrum für Frauen, den Stadtsoldaten, dem Kinderschutzbund sowie dem Tierschutzbund. „Alles Positive entsteht nur, wenn jemand mehr tut, als er muss“, sagt sie. „Helfen macht glücklich. Sich ehrenamtlich zu engagieren und das eigene Ego hintenan zu stellen, macht glücklich“, ist sie überzeugt.

Die Hauptrolle in ihrem Leben spielt jedoch die Familie. Fest eingeplant im Tagesablauf ist nachmittags „Quality time“ mit ihren drei Kindern, acht, sechs und fast drei Jahre alt. Doch auch diese Zeit hat sie längst in ehrenamtliches Engagement eingebunden. Als ehemalige Spitzensportlerin – Sanvila Heid war Europacup-Siegerin im Kickboxing sowie Deutsche Meisterin im traditionellen Shotokan Karate Do – liegt ihr die Fitness von Kindern am Herzen. Unter dem Motto „Fit im Forst“ hat sie im Sommer Trainingseinheiten für Kondition und Ausdauer angeboten, eine Fußballmannschaft trainiert sowie mit Zumba andere in Schwung gebracht. „Aber die Kinderkurse liegen mir besonders am Herzen. Es ist so wichtig, dass Kinder wieder Purzelbäume schlagen können. Für manche ist es schon herausfordernd, einfach nur rückwärts zu gehen. Aber diese Fähigkeiten kann man trainieren. Es ist nicht schwer, gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen.“

Kinder in den Mittelpunkt rücken