Restaurant in der Altstadt : Das "Co­co Man­go" bringt einen Hauch Karibik nach Bonn

Zwi­schen Pal­me und Strand­hüt­te passt im­mer ein bun­ter Cock­tail: Dé­si­rée Zim­mer­mann vom Co­co Man­go in der Bon­ner Alt­stadt. Foto: Horst Müller

Bonn Ein Hauch von Ka­ri­bik weht seit Neu­es­tem durch die Wolf­s­tra­ße in der Alt­stadt in Bonn: Im frü­he­ren „Fruit from San­si­bar“ hat jetzt das karibische Restaurant "Co­co Man­go" er­öff­net.

Im frü­he­ren „Fruit from San­si­bar“, was ja auch schon ei­nen durch­aus exo­ti­schen Nach­hall be­sitzt, hat In­ha­ber Jür­gen Tho­mé nach kom­plet­ter Sa­nie­rung jetzt sein ers­tes ei­ge­nes Re­stau­rant mit dem Na­men "Co­co Man­go" er­öff­net. „Der Flug in die Ka­ri­bik war mir zu weit, des­we­gen ha­be ich ge­dacht, ich ho­le die Ka­ri­bik nach Bonn“, sagt Tho­mé la­chend.

Der Gast­raum (der­zeit 26, ma­xi­mal 32 Plät­ze) löst Fern­weh aus: Pal­men, Vor­dä­cher im Strand­hüt­ten-Look, hel­le Ti­sche aus Holz vom Man­go­baum. Aus den Laut­spre­chern er­klingt das Pro­gramm ei­nes Ra­dio­sen­ders auf der Ka­ri­bik­in­sel Gua­de­lou­pe – das Strea­ming via In­ter­net macht‘s mög­lich. Vor dem Haus be­fin­det sich die Ter­ras­se (rund 50 Plät­ze) mit gro­ßen Pal­men, ei­ner klei­nen Strand­hüt­te und ei­nem knall­bun­ten Weg­wei­ser mit zahl­rei­chen Holz­schil­dern.

Der Kurs der Kü­che ist laut Tho­mé „tra­di­tio­nell ka­ri­bisch-fran­zö­sisch“. Zu den Vor­spei­sen zäh­len Ac­cras de lé­gu­mes (vier frit­tier­te Teig­bäll­chen mit Ge­mü­se) für 4,90 Eu­ro, Ac­cras de crevet­tes (vier frit­tier­te Teig­bäll­chen mit Gar­ne­len) für 6,90 Eu­ro und auch frit­tier­te Koch­ba­na­nen­schei­ben für 4,90 Eu­ro in­klu­si­ve ei­ner der vier haus­ge­mach­ten So­ßen nach Wahl: Creo­li Aio­li, Sau­ce Fa­mo­se, Co­co Erd­nuss und Sau­ce Créo­le.

Die Haupt­ge­rich­te wer­den am Holz­koh­le­grill zu­be­rei­tet: Pou­let Bouca­né (ma­ri­nier­te Hähn­chen­schen­kel, die vier Stun­den im Sous-Vi­de-Bad vor­ge­gart wur­den), da­zu Pom­mes fri­tes, und Sau­ce Créo­le (14,90 Eu­ro) oder Bro­chet­te de crevet­tes au cur­ry (zwei Gar­ne­len­spie­ße mit Reis und Cur­ry-Ko­kos-Man­go­so­ße, 19,90 Eu­ro).

Als Des­serts emp­feh­len sich das Man­go Sor­bet (6,20 Eu­ro) und die ge­grill­te Ana­nass­chei­be mit haus­ge­mach­tem Va­nil­le-Eis (5,80 Eu­ro). Ge­plant sind zu­dem ein wech­seln­der Mit­tags­tisch und sonn­tags Früh­stück.

Auf der Ge­trän­ke­kar­te ste­hen z. B. das Ca­rib La­ger Beer aus Tri­ni­dad und Hei­neken Pils (bei­des 0,33l und je 3,50 Eu­ro) so­wie Oran­gi­na (0,25l für 3,50 Eu­ro). Und auf der klei­nen Cock­tail­kar­te (al­le Cock­tails je 8,50 Eu­ro) fin­den sich nicht nur die Klas­si­ker wie Sex On The Be­ach, Cai­pi­rin­ha oder Swim­ming­pool, son­dern auch der ka­ri­bi­sche Cock­tail Ti Punch aus Rum, Li­met­te und Rohr­zu­cker­si­rup. Drei al­ko­hol­freie Va­ri­an­ten lie­gen je­weils bei sechs Eu­ro.