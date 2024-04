Sexistisches Banner an Jungengymnasium in Bonn Abiturienten entschuldigen sich für „Geschmacklosigkeit“

Abiturienten des Collegium Josephinum Bonn (CoJoBo) haben sich nach Kritik an ihrem Abi-Streich in der Mottowoche im März entschuldigt. „Was scherzhaft und ironisch gedacht war, ist uns zu einer Geschmacklosigkeit entglitten“, heißt es in dem Entschuldigungsbrief der Jahrgangsstufe vom 9. April. Das Schreiben wurde auf der Internetseite „Das Blogmagazin“ veröffentlicht, und ein Sprecher des Schulträgers – des Redemtoristenordens – bestätigte dem GA dessen Richtigkeit. Zum Schluss ihrer Mottowoche im März hatten die Schüler ein Banner an die Schulfassade gehängt, auf dem stand: „Saufen Ficken Cojobo, Kochen Putzen USH“. Die Schüler des katholischen Jungen-Gymnasiums nahmen damit Bezug auf die erzbischöfliche Ursulinenschule Hersel (USH), in der nur Mädchen unterrichtet werden.