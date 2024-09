Toter Säugling, 17-jährige Claudia Wilbert Cold Cases der Bonner Polizei werden Thema bei „Aktenzeichen XY“

Etwa eine halbe Stunde, bevor Claudia Wilbert in jenes Auto stieg, sei eine Mitschülerin von ihr, die sich an gleicher Stelle in Rheinbach aufhielt, von einem Mann in einem ebenfalls hellen Auto mit einem Euskirchener Kennzeichen (EU) belästigt worden. Damals identifizierten Zeugen das Fahrzeug als einen Renault 6. Auch vergleichbare Modelle wie ein Peugeot 104, VW Golf oder Opel Kadett waren nicht ausgeschlossen. Es sei davon auszugehen, dass es sich vor rund 45 Jahren um dasselbe Auto handelte, in das Claudia Wilbert einstieg, so die Polizei.