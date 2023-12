Collegium Albertinum am Bonner Rheinufer Bibliotheken und Büromieter haben noch keinen Auszugstermin

Eins steht fest: Die verbliebenen zwölf Theologiestudenten des Bonner Priesterseminars sollen schon in wenigen Wochen nach Köln oder in Wohngemeinschaften umziehen. Wohin es für die anderen Nutzer aus dem Collegium Albertinum geht, ist zurzeit noch unklar. Wie berichtet, will das Erzbistum Köln die Immobilie an der Adenauerallee sanieren. Dafür müssen auch alle Mieter raus. Das Bonner Priesterseminar wird komplett geschlossen und nach Köln verlagert.