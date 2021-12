Hochhaus in Bonn : Conet verlegt Zentrale an den Neuen Kanzlerplatz

Bonn Das IT-Unternehmen Conet aus Hennef verlegt seine Zentrale in das Hochhaus am Neuen Kanzlerplatz. Damit sind nur noch wenige Flächen frei, bevor der Bau überhaupt fertig ist. Ziel ist Herbst 2022.

Conet zieht am Kanzlerplatz rund 700 Mitarbeiter zusammen. Die Büroimmobilien an der Rudolf-Diesel-Straße in Niederkassel sowie an der Theodor-Heuss-Allee und der Humperdinckstraße in Hennef werden aufgegeben. Dafür werden laut des Bauherren Art-Invest Real Estate, die zum Zech-Konzern gehört, rund 7500 Quadratmeter auf zehn Etagen im Hochhaus angemietet. Mit der Verlegung der Unternehmenszentrale will Conet nach eigenen Angaben unter anderem die Kundennähe zu „zahlreichen öffentlichen Auftraggebern in der Bundesstadt“ verbessern.