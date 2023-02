Lebensmittelverschwendung in Bonn : „Containern ist ein Symptom der Überproduktion“

Foodsharing in Bonn: Privatpersonen haben auf legalem Weg Essen bei einem Supermarkt abgeholt. Foto: Angelika Richter

Bonn Auch in Bonn landen Tag für Tag noch essbare Lebensmittel im Müll. Wie sich Privatpersonen und Vereine in Bonn gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzen. Welche Mittel sind legal, welche nicht?



Apfelsinen, Salat, Schokolade und Käse liegen originalverpackt in den Mülltonnen der Supermärkte. Lebensmittel deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, werden häufig nicht mehr verkauft, auch wenn sie, wie Marion Siewert (72) und Tom Becker (31) (Name geändert) berichten, noch nicht verdorben sind. Im Supermarkt wird beispielsweise ein Netz mit Zitronen aussortiert, weil eine Frucht darin verdorben ist. Die Zitronen können nicht einzeln verkauft werden, also werden sie alle aussortiert. „Ich kann nicht ertragen, dass so tolle Lebensmittel in der Tonne liegen“, sagt die 72-Jährige, die zwei Jahre lang regelmäßig containern ging.

Containern bedeutet, Lebensmittel aus den Mülltonnen der Supermärkte zu holen. Wer das tut, begeht damit jedoch eine Straftat. „Für mich ist das auch ein politisches Statement“, sagt Becker, der in Bonn auch schon Essen containert hat. Die Ware ist, auch wenn sie im Müll liegt, Eigentum des Verkäufers. Sie aus dem Container zu nehmen ist Diebstahl und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Wer erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe oder im schlimmsten Fall mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

Forderung: Legal containern

Das könnte sich jedoch bald ändern, denn Containern soll womöglich straffrei werden. Der Justizminister Marco Buschmann (FDP) und der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) befürworten dies. In einem Gesetzesentwurf, der am 26. Januar 2023 im Bundestag diskutiert wurde, fordert die Fraktion Die Linke, Containern zu entkriminalisieren.

Für Marion Siewert, die in Bad Godesberg lebt und dort eine Podologie-Praxis betrieben hat, wäre das ein Gewinn. „Ich habe 2018 davon gehört, dass Mülltonnen dastehen, die überquellen mit guten Lebensmitteln“, erinnert sie sich. Da sie selbst wenig Geld gehabt habe, sei sie bei einem Laden vorbeigefahren und habe nachgesehen. „Am Anfang habe ich das alleine gemacht, später dann mit meinem Mann oder mit einer Freundin. Ich bin teils dreimal am Tag losgezogen und habe Lebensmittel aus dem Müll geholt“, so Siewert.

Becker berichtet: „In meinem Studi-Umfeld damals haben das einige gemacht.“ Außerdem habe er andere Menschen an den Tonnen getroffen. „Dann wurde ganz kooperativ aufgeteilt und geschaut, wer braucht was.“, sagt er.

Viele Lebensmittel in der Tonne sind noch essbar

Einmal sei eine ganze Mülltonne mit Haselnüssen gefüllt gewesen, berichtet Siewert. „Das waren teils Lebensmittel die ich mir nie hätte leisten können.“ Das meiste sei stets noch essbar gewesen, sagt sie. Wenn Essen jedoch länger im Müll gelegen habe, sei es zum Teil voller Fliegen oder verdorben gewesen. „Einmal ist vermutlich ein Kühlaggregat ausgefallen, da waren so viele Waren im Müll, wir sind mit dem Auto hingefahren, haben alles eingeladen und es dann in unserer WG und im gesamten Wohnblock verteilt“, erinnert sich Becker.

„Ich bin zum Teil erst gegen 23 Uhr containern gegangen, damit keine Mitarbeiter des Supermarktes mehr da sind“, berichtet Siewert. In den zwei Jahren, in denen sie containert habe, sei sie mehrfach von Sicherheitspersonal oder Mitarbeitern der Geschäfte erwischt worden. Doch sei sie immer bloß ermahnt worden und es habe keine weiteren Konsequenzen für sie gegeben. Ihr sei jedoch mit der Zeit aufgefallen: „Die haben einiges gemacht, um das Containern zu erschweren. Erst haben sie die Tonnen verkehrt herum gestellt, dann wurden sie eingegittert.“ Das bestätigt auch Becker der seit rund fünf Jahren in unterschiedlichen Städten containern geht.

Legal Lebensmittel retten

Marion Siewert macht das heute nicht mehr. Sie wolle sich auf legalem Weg gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzen, die sie nach wie vor schockiere. Ein Drittel aller Lebensmittel landen in Deutschland in der Tonne, besagt eine Studie des Umwelt Bundesamtes. Das sind rund elf Millionen Tonnen jährlich. Nach den USA und China sorge die Lebensmittelverschwendung weltweit für die dritthöchste CO2-Emmission, erklärt Stefan Kreutzberger (61), der 2012 den Verein Foodsharing mitgegründet hat.

Foodsharing hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel auf legalem Weg zu retten, bevor sie in der Tonne landen. Das bedeutet, Menschen, die sich bei Foodsharing engagieren, holen Lebensmittel in Supermärkten ab, die sonst weggeworfen würden. „Wir sind bundesweit aktiv“, so Kreutzberger.

Ursache: Überproduktion

Auch in Bonn ist der Verein bekannt. Julia Kutschke, Unternehmenssprecherin von Edeka Mohr in Bonn, berichtet, in allen Filialen gebe es mittlerweile eine Zusammenarbeit mit Foodsharing Bonn. „Die holen ganz regelmäßig bei uns Lebensmittel ab, die ansonsten in den Mülleimer fliegen würden.“ Zum Thema Containern könne sie derzeit keine Auskunft geben. Was jedoch Foodsharing, den legalen Weg der Lebensmittelrettung anbelangt, da findet Kutschke: „Das ist eine super Sache. Lebensmittel, die wir nicht mehr verkaufen können, bekommen eine zweite Chance.“ Seit das Unternehmen mit Foodsharing zusammenarbeite habe sich die Menge an Lebensmitteln, die weggeschmissen werden, enorm reduziert. Nach Angeben des Bundeszentrum für Ernährung sei der Handel für rund sieben Prozent der weggeschmissenen Lebensmittel verantwortlich, während Privathaushalte rund 59 Prozent der Lebensmittelverschwendung verursachen.

Dass derzeit darüber diskutiert werde, Containern nicht mehr unter Strafe zu stellen, befürworte Kreutzberger: „Wir wollen Menschen nicht dazu zwingen, in die Tonne zu steigen.“ Auch Becker will, dass das Containern nicht mehr als Straftat gilt. Doch sei damit das eigentliche Problem noch nicht gelöst: „Containern ist nur ein Symptom der Überproduktion“, sagt der 31-Jährige. Alle Befragten sind sich einig: Das Wichtigste sei, die Lebensmittelverschwendung und somit die Ursache zu bekämpfen.