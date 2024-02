Bonner Premiere von „Carmen darf nicht platzen“ Eifersucht um einen Opernstar im Contra-Kreis-Theater

Es könnte ein einmaliges Ereignis werden. Elena Firenzi, eine Sopranistin von Weltklasse, ist für einen Abend in der Stadt. Und dann singt sie auch noch Bizets „Carmen“. Operndirektorin Lucille Wiley kann ihr Glück kaum fassen, bereitet sich auf eine unvergleichliche Inszenierung vor. Doch dann geht schief, was nur schiefgehen kann. Die Sopranistin fühlt sich nicht gut, liegt nach einer Überdosis Schlafmittel (scheinbar) leblos im Hotelzimmer. Plötzlich liegt es an der unscheinbaren Opernassistentin Joe, den Abend und das Gastspiel von „Carmen“ als Sängerin zu retten. Kann das gelingen?