Kostenpflichtiger Inhalt: Messfeiern zu Corona-Zeiten : Kirchen in Bonn planen Open-Air-Gottesdienste an Weihnachten

Christmette auf dem Calvarienberg. Der Posaunist hält Abstand zur Gemeinde. Schon jetzt planen die Kirchen in Bonn den Heiligen Abend mit Einschränkungen. Foto: Martin Gausmann

Bonn Wie können Gottesdienste an Weihnachten zu Corona-Zeiten gefeiert werden? Die katholische und die evangelische Kirche in Bonn arbeiten an Konzepten mit Abstand. Markt- und Münsterplatz sind bereits für Messen reserviert.