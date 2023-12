Corona-Test und Maske bei Weihnachtsbesuch Seniorenheime und Kliniken in Bonn appellieren an Besucher

Bonn · Die Liebsten an Weihnachten im Seniorenheim oder im Krankenhaus zu besuchen, ist für viele Familien wichtig. Was, wenn man in Zeiten von wieder steigenden Corona-Infektionen Erkältungssymptome hat? Das raten Bonner Pflegeeinrichtungen und Kliniken den Besuchern.

22.12.2023 , 15:44 Uhr

Die Besuche, gerade an Weihnachten, sind für Senioren sehr wichtig. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Molter