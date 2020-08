Coronaschutzverordnung in Bonn : Stadt will Maskenpflicht in Bussen stärker kontrollieren

Stadt will Maskenpflicht in Bussen stärker kontrollieren

Bonn Die Stadtwerke und das Ordnungsamt in Bonn wollen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen konsequenter durchsetzen als bisher. Dafür sind gemeinsame Schwerpunktkontrollen angekündigt. Verstöße können sofort geahndet werden.

Nun also doch: Mit gemeinsamen Schwerpunktkontrollen wollen die Bonner Stadtwerke (SWB) und das städtische Ordnungsamt die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen stärker als bisher kontrollieren und Verstöße offenbar konsequenter ahnden. Das kündigte am Donnerstagnachmittag die Stadtverwaltung via Pressemitteilung an.