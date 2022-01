Ausfälle wegen Corona : Bonnorange fürchtet Einschränkungen bei Stadtreinigung

Müll, Straßenreinigung, Abwasser : Das verändert sich 2022 für die Bonner bei den Gebühren Der Bonner Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag die Gebührensätze für Abfall, Abwasser und Straßenreinigung für das kommende Jahr beschlossen. Wir zeigen, was sich im Vergleich zu diesem Jahr kostentechnisch verändert.