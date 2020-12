Veranstaltung auf dem Kaiserplatz : Versammlungsleiterin von Corona-Demo in Bonn droht Zwangsgeld

Versammlungsleiterin von Corona-Demo in Bonn droht Zwangsgeld

Am Mittwochabend protestierten gut 40 Teilnehmer auf dem Kaiserplatz gegen die Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Demonstration auf dem Kaiserplatz in Bonn am Mittwochabend hat ein Nachspiel. Die Stadt bearbeitet aktuell 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zudem droht der Versammlungsleiterin ein Zwangsgeld.

Die Demonstration am Mittwochabend auf dem Kaiserplatz in der Bonner City hat für einige Teilnehmer ein Nachspiel. Gut 40 Personen trafen sich dort, um gegen die aktuellen Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Die Veranstaltung wurde vom Bonner Ordnungsamt und der Polizei begleitet. „Es sind aktuell 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen in Bearbeitung“, antwortet der stellvertretende Sprecher der Stadt Bonn, Marc Hoffmann, dem GA. Der Versammlungsleiterin drohe zudem ein Zwangsgeld.