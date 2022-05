Umfrage unter Kinderärzten : Nachfrage nach Corona-Impfung für Kinder steigt in Bonn wieder

Bonn Die Nachfrage nach Corona-Impfungen für Kinder ist in Bonn nach der neuen Empfehlung der Stiko wieder gestiegen. Der Kinder- und Jugendarzt Axel Gerschlauer blickt derweil mit großer Sorge auf den Herbst.

In der Praxis von Kinder- und Jugendarzt Axel Gerschlauer in Bonn klingelte das Telefon, kaum war die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in den Nachrichten . Eltern wollen ihre Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren für eine Impfung gegen das Coronavirus anmelden, nachdem die Experten am Dienstag eine generelle Impfempfehlung für diese Altersgruppe ausgesprochen haben.

Die Stadt Bonn hat bisher insgesamt 8359 Kinderimpfungen gezählt, in der Stadt wohnen rund 22.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. „Wir können keine Impfquote für Bonn nennen, da sich auch viele Menschen aus der Region in Bonn haben impfen lassen, die zum Beispiel in Bonn arbeiten“, erklärte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. Nach dem ersten Kinderimpftag am 17. Dezember 2021 hatte das Gesundheitsamt die Impfkapazitäten zunächst erweitert. In der Stadthalle Bad Godesberg war der Andrang zeitweise so groß, dass alle vier Impfstraßen für Kinderimpfungen genutzt wurden. Seit dem 4. April werden Kinderimpfungen nur noch in niedergelassenen Kinderarztpraxen durchgeführt.