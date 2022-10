Impfung im Stadthaus : Impfwillige warten in Bonn lange auf neuen Corona-Impfstoff

Im Stadthaus müssen die Bonner, die sich impfen lassen wollen, geduldig sein. Foto: Richard Bongartz

Bonn Am Impfzentrum im Stadthaus in Bonn hat sich am Mittwoch eine lange Schlange gebildet. Zahlreiche Bonner wollten sich gegen Corona boostern lassen.