Corona-Inzidenz deutlich gestiegen : Ab Samstag werden in Bonn Impfungen ab zwölf Jahren angeboten

Bonn Die Stadt Bonn reagiert auf die Empfehlung von Bund und Ländern und organisiert Impfangebote für Jugendliche ab zwölf Jahren. Samstags und mittwochs impfen und beraten Kinder- und Jugendärzte im WCCB. Wie es nach der Schließung des Impfzentrums weitergeht, ist noch offen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Bonn deutlich angestiegen. Am Mittwoch lag der Wert, mit dem die Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner angegeben werden, bei 40,3. Am Tag zuvor betrug der Wert noch 34,9. In der Bundesstadt galten am Mittwoch 177 Menschen nach Angaben der Stadtverwaltung als infiziert.