„Ich Corona“ : Beuelerin hustet Nachbarin während der Quarantäne an

Beuelerin hustet Nachbarin während der Quarantäne an

Bonn Eine 57-jährige Beuelerin muss sich demnächst wegen versuchter Körperverletzung vor dem Bonner Amtsgericht verantworten. Die mutmaßlich Corona-Infizierte hustete eine Nachbarin an.

Weil sie einer Nachbarin mit einer Corona-Ansteckung gedroht haben soll, steht eine 57-jährige Frau aus Beuel demnächst vor einer Bonner Amtsrichterin: Der Vorwurf lautet auf versuchte Körperverletzung. Zu Schaden ist letzten Endes niemand gekommen, allerdings ordnete die Stadt Bonn als Folge der Auseinandersetzung offenbar eine Quarantäne für insgesamt vier Personen an.

Der Vorfall ereignete sich am 6. August vergangenen Jahres in einem Mehrfamilienhaus an der Königswinterer Straße: Mit den Worten „Ich Corona“ soll die Marokkanerin ihre Nachbarin zunächst angesprochen und ihr dann ins Gesicht gehustet haben. Das sagte zumindest die 39-jährige Betroffene im Anschluss auf dem Bonner Polizeipräsidium aus. Laut Anklage hatte die Frau gerade erst ihre Wohnungstüre abgeschlossen, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Noch im Treppenhaus soll sie dann hinter sich die 57-jährige Nachbarin bemerkt haben, die begann auf arabisch auf sie einzureden. Dass es sich um Beschimpfungen gehandelt hat, schloss sie wohl aus dem Tonfall; viel verstanden hatte sie nach eigenen Angaben jedenfalls nicht. Es soll aber das Wort „Zigeunerin“ gefallen sein.