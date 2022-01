Analyse der Corona-Fallzahlen : Diese Bezirke und Altersgruppen in Bonn sind am stärksten betroffen

In Bonn sind die Fallzahlen zuletzt drastisch gestiegen. Foto: dpa/Oliver Berg

Interaktiv Bonn In Bonn schnellen die Corona-Infektionen in die Höhe. Die Stadt verzeichnet bei der Inzidenz neue Rekordstände. In der Hälfte der Bezirke haben sich die Fallzahlen mindestens verdoppelt. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche.