50 Kinder in Quarantäne : Corona-Fälle an vier weiteren Schulen in Bonn

Eine Mitarbeiterin in der Nachmittagsbetreuung der Münsterschule ist positiv auf das Coronavirus Sars CoV 2 getestet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Update Bonn Nachdem am Freitag publik wurde, dass eine Mitarbeiterin der Münsterschule positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind nun weitere Corona-Fälle an vier Schulen in Bonn bekannt geworden. Die Hintergründe und welche Schulen betroffen sind.

Nach dem Corona-Fall an der Münsterschule in Bonn hat die die Stadt an diesem Sonntag nun weitere vier Bonner Schulen gemeldet, an denen Personen positiv auf das Virus Sars CoV 2 getestet worden sind. Stadtsprecherin Monika Hörig zufolge handelt es sich um die Gertrud-Bäumer Schule sowie die Johannes-Rau-Schule in Bad Godesberg, um die Grundschule Am Dohmhof in Mehlem und um die Gemeinschaftsgrundschule Brüser Berg. Die Johannes-Rau-Schule sei bereits wegen eines anderen Falls betroffen, so Hörig.

Der Fall an der Münsterschule war am Freitagabend über einen Post auf Facebook bekannt geworden. Stadtsprecherin Monika Hörig bestätigte die Angaben. Hörig zufolge handelt es sich um eine Mitarbeiterin in der Nachmittagsbetreuung der Münsterschule - eine offene Ganztagsgrundschule (OGS) in der Bonner City an der Straße Maarflach. Die Mitarbeiterin wohnt, so Hörig, im Rhein-Sieg-Kreis.

Das Bonner Gesundheitsamt habe umgehend 50 Kinder aus der OGS in Quarantäne geschickt, wo sie nach derzeitigem Stand 14 Tage bleiben müssen. Anders als in den sozialen Medien verbreitet, seien die Familien der Kinder umgehend nach Bekanntwerden des positiv getesteten Falls informiert und die Kinder nach Hause geschickt worden, versicherte Hörig.

Mit Stand vom 27. September sind bisher an vier Kitas und an 21 Schulen, darunter an sieben Berufskollegs, Personen positiv getestet worden. Nach einer aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts vom 9. September ist das Gesundheitsamt dazu übergegangen, jetzt die kompletten Klassen oder Kita-Gruppen, in denen sich die infizierten Kinder, Schüler oder Lehrkräfte aufgehalten haben, 14 Tage unter Quarantäne zu stellen.